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Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 14 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 14 червня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 210 938 випадків COVID-19.

Станом на ранок 14 червня у Києві зафіксовано 89 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 25 випадків менше, ніж 13 червня (114 випадків коронавірусу). 

Загалом у столиці підтверджено 210 938 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 196 874 людини (1 785 за добу)
  • померли 5 156 людей (четверо за добу)

У Київській області зафіксовано 126 703 випадки COVID-19 (105 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 121 855 людей (57 за добу)
  • померли 2 720 людей 

Нагадаємо, У ВООЗ попередили, що Європі загрожує небезпечний "індійський" коронавірус, яким можуть хворіти навіть з імунітетом.

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