Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 14 червня

Загалом у столиці підтверджено 210 938 випадків COVID-19.

Станом на ранок 14 червня у Києві зафіксовано 89 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 25 випадків менше, ніж 13 червня (114 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 210 938 випадків COVID-19.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 червня

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 196 874 людини ( 1 785 за добу)

людини ( за добу) померли 5 156 людей (четверо за добу)

У Київській області зафіксовано 126 703 випадки COVID-19 (105 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 121 855 людей ( 57 за добу)

людей ( за добу) померли 2 720 людей

Нагадаємо, У ВООЗ попередили, що Європі загрожує небезпечний "індійський" коронавірус, яким можуть хворіти навіть з імунітетом.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання