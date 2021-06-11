Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 11 червня

Загалом у столиці підтверджено 210 520 випадків COVID-19.

Станом на ранок 11 червня у Києві зафіксовано 217 нових випадків коронавірусу за добу. Це на один випадок менше, ніж 10 червня (216 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 210 520 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 192 976 людей ( 2 037 за добу)

людей ( за добу) померли 5 144 людини (двоє за добу)

У Київській області зафіксовано 126 501 випадок COVID-19 (105 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 121 476 людей ( 146 за добу)

людей ( за добу) померли 2 715 людей (четверо за добу)

Нагадаємо, У ВООЗ попередили, що Європі загрожує небезпечний "індійський" коронавірус, яким можуть хворіти навіть з імунітетом.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання