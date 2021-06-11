Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 11 червня

Загалом у столиці підтверджено 210 520 випадків COVID-19.
Станом на ранок 11 червня у Києві зафіксовано 217 нових випадків коронавірусу за добу. Це на один випадок менше, ніж 10 червня (216 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 210 520 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 192 976 людей (2 037 за добу)
- померли 5 144 людини (двоє за добу)
У Київській області зафіксовано 126 501 випадок COVID-19 (105 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 121 476 людей (146 за добу)
- померли 2 715 людей (четверо за добу)
Нагадаємо, У ВООЗ попередили, що Європі загрожує небезпечний "індійський" коронавірус, яким можуть хворіти навіть з імунітетом.
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