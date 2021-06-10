Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 10 червня

Загалом у столиці підтверджено 210 303 випадки COVID-19.
Станом на ранок 10 червня у Києві зафіксовано 216 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 46 випадків менше, ніж 9 червня (262 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 210 303 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 190 939 людей (2 408 за добу)
- померли 5 142 людини (шестеро за добу)
У Київській області зафіксовано 126 396 випадків COVID-19 (102 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 121 330 людей (179 за добу)
- померли 2 711 людей (троє за добу)
Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування.
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