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Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 10 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 10 червня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 210 303 випадки COVID-19.

Станом на ранок 10 червня у Києві зафіксовано 216 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 46 випадків менше, ніж 9 червня (262 випадки коронавірусу). 

Загалом у столиці підтверджено 210 303 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 190 939 людей (2 408 за добу)
  • померли 5 142 людини (шестеро за добу)

У Київській області зафіксовано 126 396 випадків COVID-19 (102 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 121 330 людей (179 за добу)
  • померли 2 711 людей (троє за добу)

Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. 

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