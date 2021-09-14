Коронавірус у Києві стрімко пішов угору, за добу - 10 померлих: статистика на 14 вересня

Коронавірус у Києві стрімко пішов угору, за добу - 10 померлих: статистика на 14 вересня

Загалом у столиці підтверджено 228 273 випадки COVID-19.

Станом на ранок 14 вересня у Києві зафіксовано 412 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже у 2,5 раза більше, ніж 13 вересня (166 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 228 273 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 218 488 людей ( 201 за добу)

людей ( за добу) померли 5 318 людей (10 людей за добу)

У Київській області зафіксовано 130 681 випадок COVID-19 (101 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 126 112 людей ( 37 за добу)

людей ( за добу) померли 2 822 людини (троє за добу)

Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.

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