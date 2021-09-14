Коронавірус у Києві стрімко пішов угору, за добу - 10 померлих: статистика на 14 вересня

Загалом у столиці підтверджено 228 273 випадки COVID-19.
Станом на ранок 14 вересня у Києві зафіксовано 412 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже у 2,5 раза більше, ніж 13 вересня (166 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 228 273 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 218 488 людей (201 за добу)
- померли 5 318 людей (10 людей за добу)
У Київській області зафіксовано 130 681 випадок COVID-19 (101 новий випадок за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 112 людей (37 за добу)
- померли 2 822 людини (троє за добу)
Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.