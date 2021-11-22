Коронавірус у Києві стрімко пішов на спад: статистика на 22 листопада

Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.
Станом на ранок 22 листопада у Києві зафіксовано 358 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 201 випадок менше, ніж 21 листопада (559 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 245 958 людей (764 за добу)
- померли 7 214 людей (32 за добу)
У Київській області зафіксовано 168 365 випадків COVID-19 (965 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 144 879 людей (115 за добу)
- померли 3 944 людей (9 за добу)
Нагадаємо, у Києві школярі повертаються за парти. Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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