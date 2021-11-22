Коронавірус у Києві стрімко пішов на спад: статистика на 22 листопада

Коронавірус у Києві стрімко пішов на спад: статистика на 22 листопада

Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.

Станом на ранок 22 листопада у Києві зафіксовано 358 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 201 випадок менше, ніж 21 листопада (559 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 288 063 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 245 958 людей ( 764 за добу)

людей ( за добу) померли 7 214 людей (32 за добу)

У Київській області зафіксовано 168 365 випадків COVID-19 (965 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 144 879 людей ( 115 за добу)

людей ( за добу) померли 3 944 людей (9 за добу)

Нагадаємо, у Києві школярі повертаються за парти. Комісія з надзвичайних ситуації міста ухвалила рішення з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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