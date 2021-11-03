Коронавірус у Києві: столичний крематорій оприлюднив дані про кількість кремацій жертв COVID-19

У жовтні у київському крематорії спалили 2877 тіл, з них 627 людей померли від COVID-19.

З'явились дані з київського крематорію про кількість кремацій жертв коронавірусу.

У жовтні у столичному крематорії спалили 2877 тіл, з них 627 людей померли від COVID-19.

Про це пише APnews із посиланням на СКП "Київський крематорій".

Від початку року у київському крематорії зробили рекордні 20715 кремацій, з яких 3436 - з причиною смерті COVID-19. Водночас ще два-три роки тому робилося по 12-14 тисяч кремацій на рік.

Статистика за останні 10 місяців:

у січні – загалом 2069 кремацій, з яких 290 – від коронавірусу;

у лютому – 1796, з яких 249 від коронавірусу;

у березні – 2476, з яких 631 від коронавірусу;

у квітні – 2893, з яких 942 від коронавірусу;

у травні – 2129, з яких 396 від коронавірусу;

у червні – 1705, з яких 106 від коронавірусу;

у липні – 1636, з яких 38 від коронавірусу;

у серпні – 1457, з яких 42 від коронавірусу;

у вересні – 1677, з яких 115 від коронавірусу;

у жовтні – 2877, з яких 627 від коронавірусу.

apnews.com

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

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