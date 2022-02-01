Коронавірус у Києві: столичні школи можуть закрити на карантин

Коронавірус у Києві: столичні школи можуть закрити на карантин

Наразі на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти із 425.

У Києві не виключають можливості закриття всіх шкіл на карантин.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

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"Ми не виключаємо такої можливості, тому що хворіє багато дітей у порівнянні з тогорічними сплесками епідемії. При середній заповненості ліжок у близько 17% ми бачимо, що показник дитячих госпіталізацій дещо вищий", - заявила вона.

Водночас Старостенко зазначила, що наразі нема потреби закривати всі 425 шкіл Києва.

"Ще на початку карантину ми довели до всіх закладів освіти спеціальний регламент роботи під час ковіду. Кожен директор школи має чітку інструкцію про те, як діяти у разі, якщо захворіли діти в класі, вчителі або інші працівники", – додала вона.

За словами Старостенко, нині на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти.

Фото з соціальних мереж

"Штам коронавірусу "Омікрон" проявляє себе, як звичайна застуда"

Водночас Ганна Старостенко закликала киян бути обачними і за перших проявів застуди лишатися вдома та робити тестування на СOVID-19, щоб уникнути стрімкого поширення коронавірусу.

"Наразі бачимо, що штам коронавірусу "Омікрон" проявляє себе, як звичайна застуда: це закладеність носа, першіння в горлі, кашель, чхання і невисока температура. Тому ми звертаємося до всіх: при ознаках нібито звичайної застуди варто залишатися вдома, зробити тест, звернутися до свого сімейного лікаря, обмежити спілкування, щоб уникнути поширення вірусу. "Омікрон" дуже контагіозний, він у кілька разів швидше поширюється, ніж попередні штами", - уточнила вона.

Заступниця голови КМДА також додала, що кожен здатен убезпечити себе та близьких, дотримуючись простих рекомендацій:

носити маску, незалежно від того, вакцинована людина чи ні;

обов’язково тримати дистанцію; мити руки, обробляти їх дезінфікуючими засобами;

провітрювати приміщення та робити вологе прибирання.

Нагадаємо, з огляду на різкий сплеск захворюваності в навчальних закладах Міністерство освіти та науки рекомендувало всім школам в Україні перевести учнів старших класів на дистанційне навчання щонайменше на два тижні. Крім того, на віддалену чи змішану форму навчання просять відправити й учнів професійно-технічної освіти. З дому доведеться навчатися і студентам вищих навчальних закладів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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