Коронавірус у Києві: стало відомо, скільки шкіл та садочків закрито на карантин

Коронавірус у Києві: стало відомо, скільки шкіл та садочків закрито на карантин

Віталій Кличко наголосив, що рішення про закриття класів чи повністю школи або садочка укладає керівництво навчального закладу.

У Києві нині закрито на карантин 19 шкіл та 4 тисячі класів.

Учні перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомив мер києва Віталій Кличко на брифінгу 14 лютого.

Кличко додав, що на карантин також закрито шість дитячих садочків.

"Рішення про закриття класів чи повністю школи або садочка укладає керівництво навчального закладу", - наголосив мер Києва.

Нагадаємо, у Києві виявили за минулу добу 2 293 хворих на коронавірус. 14 людей померли. Серед тих, хто захворів - 110 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 121 хлопчик від 1 місяця до 17 років.

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