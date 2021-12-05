Коронавірус у Києві: скільки за минулу добу виявили хворих і у яких районах найбільше

Коронавірус у Києві: скільки за минулу добу виявили хворих і у яких районах найбільше

У Києві на коронавірус хворіють найбільше жінки.

У Києві станом на 5 грудня зафіксовано ще 515 нових випадків коронавірусу. Від початку пандемії в українській столиці зафіксовано 305 308 випадків COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Впродовж минулої доби зафіксовано 27 смертей від наслідків коронавірусу у Києві, загалом уже 7 684 летальних випадки. Серед померлих за добу: 10 жінок від 54 до 85 років; 17 чоловіків від 61 до 96 років.

Одужати вдалося 723 пацієнтам, загалом здолали коронавірус у столиці 267 504 людей. До лікарень напередодні госпіталізували 56 хворих на коронавірус і 92 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському - 77, Солом’янському - 74 та в Шевченківському - 67.

Також серед хворих:

296 жінок віком від 18 до 85 років

194 чоловіки віком від 19 до 96 років

16 дівчаток від 2 до 15 років і 9 хлопчиків від 3 до 13 років.

Facebook/Кличко - мер Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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