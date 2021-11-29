Коронавірус у Києві після вихідних пішов на спад: статистика на 29 листопада

Коронавірус у Києві після вихідних пішов на спад: статистика на 29 листопада

Загалом у столиці підтверджено 297 173 випадки COVID-19.

Станом на ранок 29 листопада у Києві зафіксований 431 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 118 випадків менше, ніж 28 листопада (549 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 297 173 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 253 635 людей ( 252 за добу)

людей ( за добу) померли 7 493 людини (45 за добу)

У Київській області зафіксовано 172 849 випадків COVID-19 (295 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 149 274 людини ( 12 3 за добу)

людини ( за добу) померли 4 129 людей (1 за добу)

Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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