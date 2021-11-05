Коронавірус у Києві пішов на спад: статистика на 5 листопада

Коронавірус у Києві пішов на спад: статистика на 5 листопада

Загалом у столиці підтверджено 265 395 випадків COVID-19.

Станом на ранок 5 листопада у Києві зафіксовано 1772 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 64 випадки менше, ніж 4 листопада (1836 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 267 167 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 233 241 людина ( 567 за добу)

людина ( за добу) померли 6 421 людина (43 за добу)

У Київській області зафіксовано 155 165 випадків COVID-19 (1072 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 135 511 людей ( 360 за добу)

людей ( за добу) померли 3 449 людей (40 за добу)

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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