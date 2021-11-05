Коронавірус у Києві пішов на спад: статистика на 5 листопада

Загалом у столиці підтверджено 265 395 випадків COVID-19.
Станом на ранок 5 листопада у Києві зафіксовано 1772 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 64 випадки менше, ніж 4 листопада (1836 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 267 167 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 233 241 людина (567 за добу)
- померли 6 421 людина (43 за добу)
У Київській області зафіксовано 155 165 випадків COVID-19 (1072 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 135 511 людей (360 за добу)
- померли 3 449 людей (40 за добу)
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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