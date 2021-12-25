Коронавірус у Києві пішов на спад: статистика на 25 грудня

Загалом у столиці підтверджено 327 399 випадків COVID-19.
Станом на ранок 25 грудня у Києві зафіксовано 908 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 326 випадків менше, ніж 24 грудня (1234 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 327 399 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 307 187 людей (888 за добу)
- померли 8 098 людей (14 за добу)
У Київській області зафіксовано 184 140 випадків COVID-19 (362 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 172 215 людей (1338 за добу)
- померли 4 617 людей (16 за добу)
Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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