Коронавірус у Києві 4 грудня: скільки нових інфікованих і де найбільше

Коронавірус у Києві 4 грудня: скільки нових інфікованих і де найбільше

Серед інфікованих у Києві протягом учорашньої доби найбільше жінок.

У Києві станом на 4 грудня зафіксовано ще 1588 нових випадків коронавірусу. Від початку пандемії в українській столиці зафіксовано 304 793 випадків COVID-19.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Впродовж минулої доби, 3 грудня, зафіксовано 37 смертей від наслідків коронавірусу у Києві, загалом уже 7 657 летальних випадки. Серед померлих за добу: 21 жінка від 47 до 88 років та 16 чоловіків від 37 до 90 років.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 грудня

Одужати вдалося 3 537 пацієнтам, загалом здолали коронавірус у столиці 266 781 людей. До лікарень напередодні госпіталізували 98 хворих на коронавірус і 122 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в: Деснянському - 372, Оболонському - 253 та в Дарницькому - 168 районах.

Також серед хворих:

909 жінок віком від 18 до 92 років

588 чоловіків віком від 18 до 90 років

51 дівчинка від 21 дня до 17 років і 40 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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