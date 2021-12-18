Коронавірус у Києві 18 грудня: зафіксовано майже 1400 нових випадків, 19 осіб померли

Коронавірус у Києві 18 грудня: зафіксовано майже 1400 нових випадків, 19 осіб померли

За минулу добу у столиці більше одужань, ніж нових випадків COVID-19.

У Києві за добу зафіксовано 1395 нових випадків захворювання на COVID-19, а 1917 осіб подолали коронавірус.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко.

“+1395 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 320 276)”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед тих, хто захворів на коронавірус упродовж минулої доби:

814 жінок віком від 18 до 95 років;

514 чоловіків віком від 18 до 92 років;

30 дівчаток від 7 місяців до 17 років;

37 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

За його словами, упродовж 17 грудня у столиці було зафіксовано 19 летальних випадків від коронавірусу, а загалом зафіксовано 7986 таких випадків.

Крім того, серед тих, хто помер від COVID-19 за минулу добу:

12 жінок від 62 до 81 року;

7 чоловіків від 49 до 86 років.

У Києві 17 грудня госпіталізували 75 хворих на коронавірус та 52 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Подолали хворобу упродовж минулої доби 1917 осіб (загалом 297 764).

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (340), Дарницькому (176) та в Святошинському (142)", - зазначив Кличко.

Фото: facebook.com/merkieva

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