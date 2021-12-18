Коронавірус у Києві 18 грудня: зафіксовано майже 1400 нових випадків, 19 осіб померли

За минулу добу у столиці більше одужань, ніж нових випадків COVID-19.
У Києві за добу зафіксовано 1395 нових випадків захворювання на COVID-19, а 1917 осіб подолали коронавірус.
Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко.
“+1395 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 320 276)”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, серед тих, хто захворів на коронавірус упродовж минулої доби:
- 814 жінок віком від 18 до 95 років;
- 514 чоловіків віком від 18 до 92 років;
- 30 дівчаток від 7 місяців до 17 років;
- 37 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.
За його словами, упродовж 17 грудня у столиці було зафіксовано 19 летальних випадків від коронавірусу, а загалом зафіксовано 7986 таких випадків.
Крім того, серед тих, хто помер від COVID-19 за минулу добу:
- 12 жінок від 62 до 81 року;
- 7 чоловіків від 49 до 86 років.
У Києві 17 грудня госпіталізували 75 хворих на коронавірус та 52 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 18 грудня
Подолали хворобу упродовж минулої доби 1917 осіб (загалом 297 764).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (340), Дарницькому (176) та в Святошинському (142)", - зазначив Кличко.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
В Україні виявили COVID-штам "Омікрон". Йдеться про жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, наймовірніше, і могла інфікуватися "Омікроном", оскільки контактувала з хворими на цю мутацію.
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