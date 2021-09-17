Коронавірус у Києві 17 вересня: серед нових хворих - немовлята

За минулу добу у столиці зафіксували 426 хворих на COVID-19.

Коронавірус у Києві сьогодні, 17 вересня, продовжує поширюватися високими темпами.

Так, за минулу добу у столиці зафіксували 426 хворих на COVID-19. Померли двоє інфікованих коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли двоє людей. Загалом у Києві за період пандемії зафіксовано 5325 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 229 502", – повідомив мер міста Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 63, у Святошинському – 62 та в Шевченківському районі – 61 випадок.

Захворіли:

223 жінки віком від 19 до 86 років;

167 чоловіків віком від 18 до 86 років;

14 дівчаток від 1 місяця до 17 років;

22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

До лікарень Києва госпіталізували 76 хворих на коронавірус, а також 67 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 129 людей. Всього коронавірус подолали 219 011 мешканців столиці.

Нагадаємо, Україна потрапила до трійки країн, що лідирують за добовою смертністю від COVID-19 в Європі.

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