Коронавірус у Києві 11 грудня: понад 1200 нових інфікованих і 25 смертей

Коронавірус у Києві 11 грудня: понад 1200 нових інфікованих і 25 смертей

Одужати вдалося 4 788 пацієнтам.

У Києві станом на 11 грудня зафіксовано ще 1 203 нових випадків коронавірусу. Від початку пандемії в українській столиці зафіксовано 312 674 випадків COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Впродовж минулої доби, 10 грудня, зафіксовано 25 смертей від наслідків коронавірусу у Києві, загалом уже 7 850 летальних випадки.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 грудня

Одужати вдалося 4 788 пацієнтам, загалом здолали коронавірус у столиці 281 315 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: