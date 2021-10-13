"Коронавірус став агресивнішим": ситуація у Києві стрімко погіршується, лікарні заповнені майже на 50%

"Коронавірус став агресивнішим": ситуація у Києві стрімко погіршується, лікарні заповнені майже на 50%

У місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби.

Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в Києві стрімко погіршується. Відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook.

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"Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні загалом стрімко погіршується. Сьогодні відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%. Щодня одна з опорних лікарень – Олександрівська, приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом в місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби", – наголосив Кличко.

Мер додав, що на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, перебувають 1837 пацієнтів. 1297 із них – у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів – на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих.

"Також інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% людей, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, – не щеплені. До того ж, у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби", – зазначив Кличко.

У відео лікар-інфекціоніст Олександрівської лікарні Віктор Авранчук, який працює з хворими на коронавірус, каже, що вірус став агресивнішим. Також набагато більше почало хворіти молодих людей, перебіг хвороби став тяжчим.

"Симптоми стали більш яскравими, температура набагато вищою стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше. Набагато тяжче стало протікати це захворювання", - каже лікар.

Друзі! Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці і в Україні загалом стрімко погіршується. Сьогодні відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47 відсотків. Щодня одна з опорних лікарень – Олександрівська, приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом в місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби. Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей. Сьогодні на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, перебувають 1837 пацієнтів. 1297 з них - у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів - на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих. Також 195 людей сьогодні в стаціонарах з підозрою на COVID-19. Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95 відсотків пацієнтів, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, – не щеплені. До того ж, у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби. У відео докладніше про це говорить лікар-інфекціоніст Олександрівської лікарні Віктор Авранчук. Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 13 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких симптомів та у якому стані пацієнту може знадобитись госпіталізація.

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