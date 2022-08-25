Координували наступ російських військ на Київ: СБУ викрила агентів РФ у столиці

У столиці викрили агентурну мережу російських спецслужб, яка у перші дні повномасштабної війни координувала наступ військ на Київ. Агентами виявилися місцеві мешканці віком 35-45 років.

Про це 25 серпня повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисники займалися розвідувально-підривною діяльністю і передавали російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого.

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"Головною менеджеркою" виявилась киянка, яку завербували під час поїздок до Росії. Жінка сформувала агентурну мережу та очікувала подальших вказівок.

За декілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії агентура активізувалась на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації, створювали пабліки, акаунти, канали та спільноти, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували "рускій мір" і закликали до захоплення державної влади в Україні.

У лютому жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;

стан захищеності військових об’єктів;

цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Агентура оперативно розпочала збір даних по районах. Детальні звіти, фото та геолокацію об’єктів зрадники пересилали через месенджери на телефонні номери російських мобільних операторів.

Наразі організаторці та двом агентам повідомлено про підозру. До суду також скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного зрадника.

Нагадаємо, вночі російська армія завдала ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київської області. Зафіксовано два прильоти.

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