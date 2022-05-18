Консультативна місія ЄС відновила роботу у Києві

Консультативна місія ЄС в Україні повернулась до головного офісу у столиці.
Консультативна місія Євросоюзу в Україні (КМЄС) повернулася до штаб-квартири у Києві.
Про це йдеться на сайті КМЄС.
"Будучи змушеною евакуюватись з Києва та усіх регіональних представництв у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого, КМЄС повертається до Києва. Це вже зробили кілька посольств та організацій країн-членів ЄС, демонструючи тим самим всеосяжну підтримку та відданість Україні", - йдеться у повідомленні.
Перша група радників, до складу якої увійшли як міжнародні, так і українські фахівці, проведе аналіз потреб ключових партнерів КМЄС.
"За результатами оцінки та за сприятливої безпекової ситуації, Місія планує поступово протягом літа збільшувати присутність в Україні", - повідомляє КМЄС.
У зв’язку з тим, що оновлений мандат КМЄС передбачає надання консультації щодо розслідування міжнародних та воєнних злочинів, у першу групу відряджених до Києва експертів, увійшли, зокрема, радники з питань кримінальних розслідувань, які співпрацюватимуть з Офісом Генерального прокурора України (ОГП).
У грудні 2014 року було створено Консультативну місію ЄС Україна, і з Європи до України прибули міжнародні експерти, готові надавати консультації, з-поміж іншого, з питань безпеки, діяльності поліції, органів судочинства, прокуратури, а також протидії корупції та забезпечення прав людини.
Місія надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини.
Нагадаємо, у Києві поновили роботу вже майже чотири десятки посольств.
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