Конфлікт закінчився вбивством: у Києві чоловік зарізав неповнолітнього – подробиці справи

Між чоловіком та підлітком виник конфлікт.

У Києві чоловік вдарив ножем 14-річного хлопця під час раптового конфлікту. Від отриманої травми неповнолітній помер на місці, а підозрюваного затримали за місцем проживання.

Про це повідомляє поліція Києва.

Злочин стався наприкінці жовтня 2023 року. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про те, що біля під’їзду однієї з багатоповерхівок виявлено тіло підлітка з тілесними ушкодженнями. Медики, які прибули на місце події констатували смерть хлопця.

На місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка, а потім чоловік вдарив підлітка ножем у груди. Після скоєного нападник втік, а очевидці викликали "швидку".

Лікарі майже пів години намагались реанімувати потерпілого, але врятувати хлопця не вдалось.

Згодом поліцейські затримали нападника – 46-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На час слідства чоловік перебував під вартою.

Нагадаємо, під Києвом чоловік дістав протипіхотну міну і хотів підірвати будинок із поліцейськими.

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