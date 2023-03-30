Конфлікт у Києво-Печерській Лаврі: що сьогодні відбувається на території заповідника (фото, відео)

У Києво-Печерській Лаврі в четвер, 30 березня, знову зібралися прихильники московської церкви. Близько двохсот людей перегородили живим щитом входи до храмів. Сьогодні на територію заповідника прийшла комісія, яка має почати передавання майна від монастиря до держави. Однак віряни вигнали її.

ТСН.ua зібрав усі подробиці з місця події.

Виселення УПЦ МП з Лаври

Нагадаємо, що вчора духівництво Української православної церкви, афільованої з Московським патріархатом, мало остаточно залишити Києво-Печерську Лавру. Після розірвання договору на оренду території Лаври в УПЦ МП було 20 днів на виселення.

Увесь цей час на території національного заповідника працювала комісія Міністерства культури. Вона перевіряла, чи всі цінності на місці. Тепер розпочала роботу ще одна комісія, що буде передавати майно від монастиря до держави.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Віряни вигнали комісію, яка прийшла до Лаври

Комісія проводитиме передавання державі корпусів, які були у користуванні УПЦ МП на території заповідника "Києво-Печерська лавра" - всього 79 об’єктів. Вони були передані монастирю в безоплатне користування 2013 року. Експерти мають перевірити їх та скласти акти прийому-передачі. Однак віряни вигнали комісію, зі словами "Геть з Лаври, йдіть воювати".

Представниця Міністерства культури відповіла, що вони мають обстежити приміщення, якщо не пустять, то буде обстеження зовні. У результаті комісія все-таки зайшла, але натовп почав її шукати. Територія монастирського комплексу напівоточена поліцією з автоматами.

Фото: ТСН.ua

У Лаврі роздають листівки з заявами про "незаконність" виселення

Прихильники московського патріархату роздають листівки з текстом про нібито "незаконність" рішення виселити ченців. На звичайних листках роздруковано текст, у якому нібито доводять, що виселення незаконне. Мовляв, "одностороння відмова від договору оренди не допускається". Московські ченці заявляють, що договір оренди може бути розірваний лише рішенням суду.

Фото: ТСН.ua

Фото: Associated Press

Фото: ТСН.ua

Зеленський прокоментував останні події навколо Лаври

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про розрив договору з УПЦ Московського патріархату щодо оренди Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". У своєму відеозверненні він підкреслив, що Україна робить ще один крок для зміцнення своєї духовної незалежності.

Зеленський заявив, що українці більше не будуть перебувати під впливом старих і цинічних маніпуляцій Москви у сфері релігії.

"Зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією. Україна - це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так - від 91-го року. Так – буде завжди”, - сказав президент.

Нагадаємо, що скандальний митрополит УПЦ МП Павло звернувся до президента Володимира Зеленського і заявив, що "Бог не простить" главі держави виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври. Також Павло заявив, що залишиться в Лаврі до закінчення судового розгляду.

УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської Лаври

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