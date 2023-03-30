Конфлікт у Києво-Печерській Лаврі: митрополит УПЦ МП Павло пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою

Митрополит Павло з УПЦ МП, під час розмови з представниками ЗМІ щодо виселення монахів з Києво-Печерської лаври, погрожував їм фізичною силою.

Митрополит УПЦ МП Павло пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою. Сталося це під час спілкування з пресою біля Києво-Печерської лаври.

Відповідні відео з’явилися в телеграм-каналах.

Так, можна побачити, як Павло прогулюється територією лаври. Супроводжує його група чоловіків та прихильників. Журналісти намагалися зупинити митрополита, щоб поставити йому питання про конфлікт в Україні, проте він відмовився відповідати та погрожував їм палицею.

Коли журналісти запитали, на кого саме спрямована агресія митрополита, він відповів: "На тебе". Один з супутників митрополита агресивно захистив його та вимагав зупинити зйомку:

"Заберіть свої об'єктиви. Дивіться на нього...", - казав чоловік.

Одна з прихильників УПЦ МП, що перебувала на місці, закликала журналістів залишити "Божий дім".

У результаті група прихильників Павла відштовхнула журналістів від митрополита, після чого він увійшов до храму.

Нагадаємо, що у Лаврі священник московського патріархату зламав одному з журналістів камеру.

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