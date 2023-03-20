Конфіскували у російського олігарха: київський ТРЦ "Ocean Plaza" переходить у власність держави

Рішення набуде чинності за 10 днів, якщо інша сторона не подасть апеляцію.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України акцій ТЦ "Ocean Plaza", які належали російському олігарху Аркадію Ротенбергу. Вартість вилучених активів становить 300 млн доларів.

Про це повідомили у ДБР.

"20 березня ВАКС прийняв рішення про конфіскацію контрольної частини корпоративних прав, цілісних майнових комплексів, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів на банківських рахунках, в тому числі ТОВ "Авангард-Віларті" та ТОВ "ІС "Либідь", які є власниками торгово-розважального центру "Ocean Plaza". Рішення суду вступить в дію за 10 днів", - йдеться у повідомленні.

Майже 70% акцій ТРЦ перейде в управління держави.

Відомство зазначає, що доведена причетність до фінансування злочинів направлених на зміну меж території або державного кордону України та ведення агресивної війни проти України резидента російської федерації Аркадія Ротенберга, який є наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що стосовно Аркадія Ротенберга, його доньки Лілії Ротенберг та ще низки осіб з їх оточення, указами президента України від 19.10.2022 №726/2022 та №727/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "про застосування персональних спеціальних економічних інших обмежувальних заходів (санкцій)".

ТРЦ "Ocean Plaza" припинив працювати від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Згодом на території ТРЦ працював лише один продуктовий гіпермаркет "Ашан". 25 липня адміністрація "Ocean Plaza" повідомила про припинення роботи торгового центру.

У серпні в Офісі Генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передано корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень, серед них, зокрема, один з найбільших торговельно-розважальних центрів столиці. Серед кінцевих бенефіціарних власників ТРЦ — громадяни Росії з близького оточення керівництва РФ.

У листопаді 2022 року в ТРЦ "Ocean Plaza" повідомили, що торговий центр поновив співпрацю з орендарями та підрядними компаніями та відкрив свої двері для відвідувачів.

Раніше у Києві суд заарештував частину ТЦ "Мармелад", власниками якого є члени російського уряду. За даними ЗМІ, серед власників ТРЦ є навіть голова "Газпрому" Міллєр.

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