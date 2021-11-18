Конфіскація за борги: у Києві водій не сплатив 25 штрафів і втратив елітний автомобіль

Містом чоловік їздив на швидкості майже 150 кілометрів на годину.

У Києві у водія, який систематично не сплачував штрафи за порушення правил дорожнього руху, конфіскували автомобіль.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Так, автомобіль Toyota конфіскували у водія, який "прославився" тим, що не сплатив 25 штрафів, а також їздив містом на швидкості 147 кілометрів на годину.

“За підтримки колег з МВС, оголошуємо законний “бій” злісним порушникам швидкісного режиму в місті та нетверезим водіям. Почали з власника автомобіля Toyota”, — зазначив Андрій Гайченко.

Зазначимо, що конфісковувати в Україні автомобілі почали лише нещодавно. Причиною цього стала резонансна ДТП у Харкові. У зв'язку з чим на водіїв, які перевищують швидкість на дорогах і не сплачують штрафи, чекають серйозні наслідки.

“Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи за таким перевищенням. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян”, — підкреслив Андрій Гайченко.

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