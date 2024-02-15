Кондиціонер замість обличчя: у Києві понівечили останнє вціліле панно відомих художників-монументалістів (фото)

На унікальну мозаїку встановили кондиціонер просто на обличчя зображеної на ній людини.

У Києві на бульварі Лесі Українки орендарі понівечили мозаїку 1969–1970 років. Це було останнє вціліле панно із 11, які створили на бульварі Лесі Українки у 1969–1970 роках Анатолій Гайдамака й Лариса Міщенко за участі Олександра Міловзорова.

Про це повідомляє спільнота Child of socialism в Instagram та оприлюднила відповідні світлини.

На унікальну мозаїку встановили кондиціонер просто на обличчя зображеної на ній людини.

У Child of socialism кажуть, що до літа 2023 року в будівлі на бульварі Лесі Українки, 28 розташовувався зоомагазин, однак наразі там планують відкрити новий заклад.

Зазначається, що це було останнє із 11 мозаїчних панно на бульварі Лесі Українки, які створили у 1969–1970 роках Анатолій Гайдамака й Лариса Міщенко за участі Олександра Міловзорова, що вціліло від втручання власників магазинів і ресторанів.

У 2021 році супермаркет, що тоді відкрився в будинку, почав встановлювати великий навісний дашок прямо на панно. Після скарг громади і прохання автора панно Анатолія Гайдамаки “Фора” прибрала конструкцію і оформила рамку біля входу.

Такий вигляд панно мало раніше

А такий вигляд панно має зараз

Зазначимо, що у 2020 році мозаїку на фасаді приміщення на бульварі Лесі Українки 28 знищили, встановивши у стіні нові двері. У 2019 ресторан “Марокана” закрив ціле панно під літню терасу.

Нагадаємо, прокуратура Києва відсудила у комерційної структури пам’ятку історії - садибу Дмитрієва на Подолі.

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