Комунальники Києва розпочали весняне прибирання: Кличко повідомив про життєзабезпечення столиці

Запускають більше маршрутів громадського транспорту

Київ продовжує жити в умовах воєнного стану. Але столиця працює, жвавішає приватний бізнес. Відкриваються все більше кав‘ярень, крамниць, СТО, інших приватних підприємств, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Дорогі кияни! (...) Працюють усі системи життєзабезпечення міста, підприємства критичної інфраструктури", - повідомив очільник міста.



Комунальні служби Києва розпочали весняне прибирання і благоустрій міста. Впорядковують парки, зелені зони, висаджують дерева та квіти. Прибирають вулиці.



"Ми поступово запускаємо більше маршрутів громадського транспорту", - додав Кличко.

Нагадаємо, на Чернігівщині розказали про звірства "кадирівців".

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