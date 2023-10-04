Компанія НЕСТ спростувує звинувачення в знищені історичної будівлі у Києві

Девелопер запевнив, що має всі дозвільні документи, працює у правовому полі та скаржиться на інформатаку.

При будівництві у Києві бізнес-центру REITER HALL у компанії-забудовника — НЕСТ — є всі дозвільні документи, всі будівельні роботи погоджені, звинувачення на адресу девелопера в нібито знищенні історичної будівлі є маніпулятивним, неправдивим і поширюється для тиску на підприємство.

Про це пише Обозреватель з посиланням на офіційну заяву будівельної компанії НЕСТ у відповідь на звинувачення про нібито незаконне знищення історичної будівлі на вул. Рейтарська, 37.

Як зазначає НЕСТ, відбувається інформаційна атака на компанію з боку так званих активістів, які прикриваються захистом історичної спадщини міста намагаються насправді нашкодити столиці, переслідуючи власні інтереси.

"Дії вищевказаних осіб безпосередньо перешкоджають нам у реалізації проєкту REITER HALL. Своїми протестами та розповсюдженням недостовірної інформації щодо статусу будівлі, вони призводить до системних збитків для держави, оскільки ставлять під сумніви правомірність наданих ними документів, а також для міста, оскільки результатом таких дій стають занедбані будівлі, які роблять їх невигідним для будь-яких міжнародних чи місцевих інвестицій та, в цілому, для ринку нерухомості, який повинен активно функціонувати, а не боротися зі свавіллям", – заявляє забудовник.

Забудовник нагадує, що цей проєкт у 2021 р. НЕСТ придбав у австрійської групи компаній UNIQA: "На дату придбання вся проєктна документація була погоджена у встановленому законодавством України порядку, а Дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ11412243239 отримано ще 11 грудня 2012-го". При цьому НЕСТ особливу увагу приділив ідеї REITER HALL, де окрім українських архітекторів, працювало відоме шведське архітектурне бюро.

"Були отримані відповідні Дозволи Міністерства культури та інформаційної політики України №1/23.З від 16.01.2023 року та Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА). Відповідно до Охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини за адресою: вул. Рейтарська, 37-А, м. Київ та згідно з Наказом Міністерства культури України № 416/0/16-11 від 06 червня 2011 року, будинок Київського повітового земства по вул. Рейтарській, 37А в м. Києві, занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення (охоронний номер 644-Кв). Згідно з вказаним Наказом Мінкульту, Флігель 37А' та флігель садиби Б по вул. Рейтарській визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, оскільки не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України", – говориться у заяві підприємства.

Як уточнив НЕСТ, майновий комплекс складався саме з трьох будівель:

будинок 37А – пам’ятка архітектури;

будинок 37А’ (флігель дворовий);

флігель 37Б (був демонтований попереднім власником у 2015 році, як аварійний).

"Станом на сьогодні НЕСТ виконує роботи згідно з затвердженим і багаторазово перевіреним на якість проєктом, яким і передбачено заміну двох нефункціональних дворових будівель на одну гармонійну, а з точки зору технологічності, інноваційності та енергоефективності – унікальну будівлю... Підкреслюємо, що всі заплановані зміни робляться виключно з урахуванням діючого в Україні законодавства та містобудівних обмежень. Ми впевнені що це перетворення стане гордістю міста", – заявив забудовник.

Також НЕСТ нагадав, що за 26 років він зарекомендував себе "як надійний девелопер, що береже існуючу історію, творить нову, працюючи виключно у правовому полі: "Головною місією компанії є збереження об’єктів культурної спадщини та надання їм нового життя, діючи при цьому в рамках чинного законодавства України. НЕСТ віддає свою шану культурній та історичній спадщині держави, прагне повною мірою відтворити тісну взаємодію й синергію сучасності й давнини, а також надати нове життя історичним будівлям".

Девелопер наголосив, що водночас "на проєкт REITER HALL активно здійснюється цілеспрямована інформаційна атака "активістів", які, на нашу думку, під прикриттям турботи про культурну спадщину, дезінформують громадян та місцеву владу задля тиску на бізнес та реалізації своїх особистих цілей".

Як аргумент своїх успішних проєктів в історичній частині столиці НЕСТ нагадав про бізнес-центр "Євразія" на Жилянській, бізнес-центр на Михайлівській, 7, HILLFORT Business Mansion та бізнес-центр Ренесанс (будівля зведена в 1898 р).

Як заявила компанія, в рамках же проєкту REITER HALL запланована реставрація історичного фасаду задля відновлення його автентичного вигляду 1914 року, а також будівництва нового сучасного об'єму у дворовому просторі, завдяки чому занепадаюча локація зможе отримати нове життя та продовжити свою славетну історію.