Комісія Мінкульту виявила перші пошкодження у Києво-Печерській лаврі (фото)

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України розпочала перевірку у Києво-Печерській лаврі після розірвання договору оренди з УПЦ МП. Там вже фіксують руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини", - йдеться у повідомленні.

Фото: Мінкульт

Фото: Мінкульт

Фото: Мінкульт

Фото: Мінкульт

Фото: Мінкульт

Фото: Мінкульт

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського Патріархату від 29 березня 2023 року, проте тривалий час представників комісії не допускали на територію церкви.

Священники УПЦ МП заявили, що нібито у Міністерстві культури немає "жодних юридичних підстав для таких дій", а сам факт називають ультиматумом влади.

Міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що передавання Лаври в безтермінове користування УПЦ МП було ухвалено за часів президентства Віктора Януковича і викликає багато запитань.

1 квітня Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту.

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