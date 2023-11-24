Комендантську годину в Києві за рік порушило понад 41 тисячу осіб: як їх карали

Протягом останнього року у Києві зафіксовано понад 41 тисячу випадків порушень комендантської години, проте жодних покарань для порушників поки не передбачається.

За останній рік у Києві правоохоронці виявили 41394 людей, які порушили встановлені заходи комендантської години. Із них 40017 людей доставили до управлінь поліції.

Про це розповіли у Головному управління Нацполіції в Києві, пише hromadske.

Нині за порушення комендантської години покарання не передбачене. Притягнення до відповідальності можливе лише в разі вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень, кажуть правоохоронці.

Патрулі мають право перевіряти посвідчення, документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. А в разі відсутності документів поліціянти можуть затримувати людей та доставляти до органів або підрозділів Нацполіції для встановлення особи. Також правоохоронці можуть за потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Яке покарання може бути за порушення комендантської години

З кінця жовтня в парламенті зареєстрували законопроєкт, напрацьований спільно з МВС і Нацполіцією, який передбачає чималі штрафи за порушення комендантської години.

Так, громадянам може загрожувати штраф у розмірі від 8500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума множиться на два.

Для бізнесу штрафи значно вищі — від 51 до 102 000 гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — він зросте до 170 або 340 000 гривень.

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