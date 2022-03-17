"Комендантська година спрацювала": у Києві затримали кілька російських диверсійних груп

Росіянам не вдалось зробити те, що вони планували.

Протягом майже двох діб комендантської години в Києві та в Київській області було затримано кілька російських диверсійних груп. Наразі ситуація в столиці та області контрольована.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час єдиного телемарафону.

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"Ми затримували диверсійні групи як в Києві, так і в Київській області. Вони всі були нейтралізовані. І як результат — ситуація в Києві і на тих територіях, які ми контролюємо в області, відносно стабільна і повністю контрольована. Тому з цієї точки зору, я вважаю, що комендантська година спрацювала. Ми насправді не дали можливості росіянам зробити те, що вони планували зробити", — зазначив Денисенко.

Нагадаємо, у Києві тривала дводенна комендантська година. Вона діяла від 20:00 15 березня і до 7:00 17 березня.

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