Комендантська година на Київщині: доки діятимуть посилені заходи безпеки в Ірпені та Гостомельській громаді

Комендантська година на Київщині: доки діятимуть посилені заходи безпеки в Ірпені та Гостомельській громаді

Посилена комендантська година в Ірпені діятиме до 15 квітня.

У Київській області комендантська година триватиме 12 квітня від 21:00 до 13 квітня до 6:00. Посилена комендантська година діятиме у Гостомельській громаді та в Ірпені.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

На території Гостомельської селищної ради тимчасові обмеження діятимуть до 6:00 14 квітня, у місті Ірпінь – до 9:00 15 квітня. У цей час без спеціальної перепустки не можна бути на вулиці та в інших громадських місцях.

"Продовжуємо наводити лад на звільнених від окупантів територіях. Для того, щоб не наражати людей на небезпеку, в деяких містах та селах запроваджуємо посилені заходи. Прошу дотримуватися всіх тимчасових обмежень, що вимушено запроваджуються під час воєнного стану", - пояснив Павлюк.

Нагадаємо, жорстокі вбивства окупантів у Бучі, де людей по звірськи закатувати путінські армійці, білоруський диктатор назвав мовляв "британською спецоперацією".

Читайте також: