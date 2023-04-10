Комендантська година на Київщині: чи скасують обмеження на Великдень

Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година у Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

У КОВА наголосили, що перебувати у храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян. Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі.

Також читайте Із села під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців

Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

"Проте звертаємо увагу на необхідності обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

У КОВА наголошують, що у разі тривоги необхідно перейти до найближчого укриття.

Нагадаємо, у селі Липовець на Київщині сталася трагедія. Під час штовханини між вірянами УПЦ та ПЦУ біля місцевого храму помер чоловік.

Читайте також: