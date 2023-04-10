Комендантська година на Київщині: чи скасують обмеження на Великдень

Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.
На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година у Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
У КОВА наголосили, що перебувати у храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян. Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі.
Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.
"Проте звертаємо увагу на необхідності обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану", - йдеться у повідомленні.
У КОВА наголошують, що у разі тривоги необхідно перейти до найближчого укриття.
Нагадаємо, у селі Липовець на Київщині сталася трагедія. Під час штовханини між вірянами УПЦ та ПЦУ біля місцевого храму помер чоловік.
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