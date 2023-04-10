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Комендантська година на Київщині: чи скасують обмеження на Великдень

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Комендантська година на Київщині: чи скасують обмеження на Великдень

Фото: Pexels

Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

На Великдень, у ніч із суботи 15 квітня на неділю 16 квітня, комендантська година у Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

У КОВА наголосили, що перебувати у храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян. Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі.

Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

"Проте звертаємо увагу на необхідності обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

У КОВА наголошують, що у разі тривоги необхідно перейти до найближчого укриття.

Нагадаємо, у селі Липовець на Київщині сталася трагедія. Під час штовханини між вірянами УПЦ та ПЦУ біля місцевого храму помер чоловік.

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Дата публікації
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