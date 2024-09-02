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Комбінована атака ворога на Київ: ППО знищила понад десяток крилатих та близько 10 балістичних ракет

Комбінована атака ворога на Київ: ППО знищила понад десяток крилатих та близько 10 балістичних ракет

Фото: ТСН.ua

Точно тип та кількість оприлюднять у своїх звітах Повітряні Сили.

Російській війська завдали чергового ракетного удару по Києву.

Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА у повідомленні у соціальних мережах. 

Удар був комбінований - крилатими та балістичними ракетами. Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найпевніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області Росії. 

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник. Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно. Точно тип та кількість оприлюднять у своїх звітах Повітряні Сили. 

Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. 

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. 

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Підрозділи оперативних працюють на місцях. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються. 

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей

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