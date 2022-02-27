Командувач тероборони про захист столиці: Київ — ціль №1 для Росії

Командувач тероборони про захист столиці: Київ — ціль №1 для Росії

Саме тому ворог хоче заплутати і зіштовхнути підрозділи між собою

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін звернувся до добровольців, які вступили до лав тероборони Києва.

Командувач попередив, що Київ сьогодні є ціллю номер один для Росії. Добровольці столиці вже отримали десятки тисяч одиниць зброї, боєприпасів, амуніції.

"Київ уже став великою військовою базою, яка не по зубах росіянам", — переконаний Галушкін.

І саме тому ворог зараз вкидає купу фейків та дезінформації, щоб заплутати і зіштовхнути підрозділи між собою, послабити і деморалізувати оборону міста зсередини.

Тому він закликав загони тероборони обов’язково координуватися з регулярними підрозділами ЗСУ та Нацгвардії, які тримають оборону у своїх районах відповідальності.

"Тримайте постійний контакт зі своїми командирами та командуванням, які володіють ситуацією і ухвалюють рішення. Тримаймо голову холодною, не гарячкуймо. Перемога за нами", — підсумував Галушкін.