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Командувач тероборони про захист столиці: Київ — ціль №1 для Росії

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Командувач тероборони про захист столиці: Київ — ціль №1 для Росії

Associated Press

Саме тому ворог хоче заплутати і зіштовхнути підрозділи між собою

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін звернувся до добровольців, які вступили до лав тероборони Києва.

Командувач попередив, що Київ сьогодні є ціллю номер один для Росії. Добровольці столиці вже отримали десятки тисяч одиниць зброї, боєприпасів, амуніції.

"Київ уже став великою військовою базою, яка не по зубах росіянам", — переконаний Галушкін.

І саме тому ворог зараз вкидає купу фейків та дезінформації, щоб заплутати і зіштовхнути підрозділи між собою, послабити і деморалізувати оборону міста зсередини.

Тому він закликав загони тероборони обов’язково координуватися з регулярними підрозділами ЗСУ та Нацгвардії, які тримають оборону у своїх районах відповідальності.

"Тримайте постійний контакт зі своїми командирами та командуванням, які володіють ситуацією і ухвалюють рішення. Тримаймо голову холодною, не гарячкуймо. Перемога за нами", — підсумував Галушкін.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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