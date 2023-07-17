Колишню депутатку Київради Ярину Ар’єву судитимуть через ДТП: деталі справи

У прокуратурі зазначають, що жінка перебувала у стані наркотичного сп'яніння.

Ексдепутатку Київради судитимуть за вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянки України, ексдепутатки Київської міської ради, за фактом вчинення ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Йдеться про 23-річну Ярину Ар'єву – колишню депутатку Київради від "Євросолідарності" і доньку нардепа від "ЄС" Володимира Ар'єва.

Нагадаємо, 27 листопада 2022 року підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo збила на переході жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. За версією прокуратури, під час кермування дівчина перебувала у стані наркотичного сп'яніння.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР, що перебувають у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її наслідками.

ДТП сталася 27 листопада 2022 року / Фото: Прокуратура Києва

Стосовно підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Сама Ярина Ар'єва на своїй сторінці у соцмережі написала, що провину визнає, але заперечує стан наркотичного сп'яніння. Вона наполягає, що автопригода сталась під час блекауту на неосвітленій вулиці, а сама вона їхала на невеликій швидкості. Також вона висловила обурення через посилення запобіжного заходу, адже жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу.

Крім того, ексдепутатка додала, що з потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписаний договір про повне відшкодування. Свою правоту вона вирішила доводити у суді як звичайна громадянка, тож написала заяву про складання депутатського мандата.

Своєю чергою її батько-нардеп вважає справу сфабрикованою і називає "помстою" за свою політичну діяльність.