Колишню Арку Дружби народів у Києві позбавили статусу пам'ятки: її можна демонтувати – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало колишню Арку Дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

У Міністерстві нагадали, що Арка Дружби народів у Києві, встановлена 1982 року з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

"Попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України. Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики", - йдеться у повідомленні.

У висновку також йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз’єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування "законності" путінських територіальних претензій.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", – підсумував т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті визначила належність Арки дружби народів до символіки російської імперської політики.

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