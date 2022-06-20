Колишньому меру Києва Черновецькому оголошено про підозру у держзраді

Колишньому меру Києва Черновецькому оголошено про підозру у держзраді

Леонід Черновецький ​закликав визнати кордони «ДНР» та «ЛНР».

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому оголошено про підозру у держраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

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