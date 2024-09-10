Коли забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини: у Міндовкілля дали відповідь

Усі служби посилили моніторинг та контроль за якістю води, наразі ситуація із рухом забруднення Десною в напрямку Київщини контрольована.

Забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Про це свідчать оновлені дані прогнозу Укргідрометцентру, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Усі служби працюють над тим, аби ситуація стабілізувалася. Зокрема, Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів.

Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Але, як наголошують у Міндовкілля, на сьогодні такі ризики відсутні.

"Лабораторії Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ регулярно проводять посилений моніторинг вод Сейму та Десни, у тому числі і в районі питних водозаборів столиці. Наразі у відібраних пробах питної води у контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками – не виявлені", – йдеться у повідомленні.

Для посилення подальших спільних дій Міндовкілля провело координаційну нараду з представниками Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, ДСНС України, Держрибагентства, Держгеокадастру, Держводагентства, ДЕІ, Укргідрометцентру, Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України, Центру громадського здоров’я МОЗ, Інституту гідробіології НАН України, ІВПІМ, Держпродспоживслужби, Чернігівської, Сумської та Київської ОВА, ПрАТ "АК "Київводоканал".

Щодо ситуації з якістю води у річці Десна

Станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 км (біля с. Шестовиця) від впадіння річки Сейм у Десну. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі с. Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані.

У районі міста Чернігів фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби.

В цілому по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по руслу річки. Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м.Чернігів. Вміст розчиненого кисню у Десні в районі с. Боромики знизився до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³).

На ділянці Десни між с. Велике Устя та с. Кладьківка вміст розчиненого кисню нормалізувався та становить 4,7-7,85 мгО2/дм³. У с. Максим та м. Остер – у межах 7,80-7,84 мгО2/дм³.

Перевищення вмісту марганцю у 3,8-8,4 раз фіксується у пунктах с. Пекарів, с. Боромики та м. Чернігів та становить 0,38-0,84 мг/дм3 при нормі 0,1 мг/дм3. У решті пунктів вміст марганцю становить 0,040-0,12 мг/дм3.. Вміст заліза загального у пунктах с. Боромики та м. Чернігів перевищений у 2,3 раз.

Що із Сеймом

Варто наголосити, що перевищення по марганцю є типовим для цієї пори року. Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер. У попередні роки в цю пору року у Десні спостерігались концентрації марганцю 0,022-0,17 мг/дм³, заліза загального від 0,1-0,50 мг/дм3. У річці Сейм спостереження по марганцю становили від 0,019-0,11 мг/дм³, залізу загальному від 0,08-0,28 мг/дм³.

Таким чином, підвищення заліза загального, марганцю та азоту амонійного є реакцією екосистеми на загальний екологічний стан річки. Також причиною зростання марганцю у воді може стати підвищений вміст гумусових сполук через високі температури повітря та зниження кисневого режиму.

Також інформуємо, що у річах Сейм та Десна перевищень пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.

У річці Сейм у Сумській та Чернігівській області поступово відбувається покращення ситуації, вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще перебуває нижче норми.

За останню добу Держпродспоживслужби спільно з ДЕІ та місцевими органами влади на території міста Чернігів зібрали та утилізували 25 кг загиблої риби. На Сумщині випадків замору риби не фіксується.

Органами місцевого самоврядування вжиті заходи щодо обмеження купання, використання річкової води для господарських потреб та напування худоби, а також вилову риби та її реалізації на місцевих ринках.

Нагадаємо, у КМДА розповіли про якість води в Києві у зв’язку із забрудненням Сейму.

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