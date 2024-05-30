Коли в Києві полагодять "синю" гілку метрополітену: похмурий прогноз депутата міськради

За його словами, все залежить від підрядників. Мовляв, як вони спрацюють, так все і буде.

В Києві продовжуються роботи на “синій” гілці метрополітену. Станом на зараз там повністю виймають шматок метрополітену, який був побудований за попередньої спроби.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

“Зараз ремонтні роботи, на щастя, відбуваються. На жаль, ми не отримали (як обіцяв нам мер, що за 6 місяців це все буде відремонтовано). Станом на сьогодні там повністю виймають той шматок метрополітену, який був побудований за попередньої спроби. Але прогнозних показників, коли це буде все відновлено, коли метрополітен знову запрацює в повному режимі... коли люди, які живуть в Голосіївському районі, зможуть користуватися транспортом... коли транспортного колапсу там не буде – сьогодні навіть на годині запитань до виконавчого органу, на годині запитань до мера, кінцевої відповіді надо не було”, - розповів Андрій Вітренко.

За його словами, все залежить від підрядників. Мовляв, як вони спрацюють, так все і буде.

“Тобто знов перекладають свою відповідальність на інші плечі”, - підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, що в Києві оголосили тендер на продовження будівництва метро на Виноградар.

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