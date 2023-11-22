Коли в Києві можуть з'явитися графіки відключення світла

Графіки відключення світла в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Дуже багато є розрахунків, дуже багато є різних сценаріїв, як можуть розвиватися події, але я думаю, що за середньодобової температури десь мінус 8, мінус 10 градусів, саме середньодобової, на жаль, доведеться застосовувати графіки. І до чого українцям треба бути готовими", - наголосив Олександр Харченко.

Нагадаємо, що у столиці вперше за 30 років відкрили для відвідувань дзвіницю Києво-Печерської лаври.

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