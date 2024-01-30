Коли у Києві відновлять рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська": підрядник назвав терміни

Станом на зараз відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні.

Відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024.

Про це розповів власник групи компаній "Автострада", яка займається ремонтом, Максим Шкіль.

За його словами, станом на зараз відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Після того розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

"Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в грунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован", - повідомив він.

До ремонту задіяно понад 30 одиниць власної спецтехніки. Працівники компанії працюють на об’єкті 24/7.

Нагадаємо, раніше називали ймовірні терміни відновлення метро у Києві.

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