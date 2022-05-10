Коли у Києві почне працювати метро за довоєнним графіком та відновлять оплату: Кличко повідомив про ситуацію з транспортом

Коли у Києві почне працювати метро за довоєнним графіком та відновлять оплату: Кличко повідомив про ситуацію з транспортом

Мер столиці наголосив, що кількість підземного транспорту збільшують, але "потрошку".

Метро, особливо на Правому березі, використовувалося та продовжує використовуватися в деяких випадках як бомбосховище.

Про це під час телемарафону 10 травня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Ми повинні жити в нових реаліях. З цим може бути пов'язане те, що деякі станції поки що закриті. В обмеженому напрямку ми запускаємо рух поїздів, але не так часто, як вони ходили до того. Потрошку збільшуємо рух підземного та наземного транспорту", - заявив мер Києва.

Він додав, що з кожним днем все більше рейсів додають для пересування Києвом.

"Але це пов'язано з війною. Блокпости поки що залишаються у столиці", - сказав він.

Щодо оплати за проїзд в метро, Кличко повідомив про перехід до платного проїзду.

"Місто не потягне. Бюджет потрібно наповнювати. Потрібно платити зарплатню працівникам. Тому ми переходимо до платного проїзду. Громадський транспорт був безкоштовним деякий період часу, але зараз ми повертаємось до довоєнного стану щодо ціни. Вона не змінюється. Тож, за проїзд громадським транспортом потрібно буде платити", - додав мер.

Читайте також: