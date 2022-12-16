Коли у Києві після атаки РФ з'явититься світло та вода: прогноз Кличка

16 грудня Київ зазнав найбільшої атаки ворога від початку повномасштабної війни.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що світло та вода після російської атаки у Києві з'явиться приблизно вранці суботи, 17 грудня.

Про це мер Києва сказав у коментарі "Суспільному".

Також читайте Як Київ житиме і працюватиме в разі тривалої відсутності електропостачання: Кличко пояснив алгоритм дій

"Електро- та водопостачання в Києві мають відновити орієнтовно до завтрашнього ранку", - коротко сказав мер столиці.

Нагадаємо, 16 грудня Росія масовано атакувала Україну, зокрема Київ. Як повідомив мер Віталій Кличко, Київ витримав одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, окупанти випустили по Києву 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

У Софіївській Борщагівці на Київщині уламки збитої російської ракети застрягли в авто. Після ракетної атаки сталося падіння уламків і на приватні житлові будинки на території Броварської громади.

"США повинні розробити систему, яка буде підтримувати Україну на довгі роки" – Мирослава Гонгадзе

Читайте також: