Коли у Києві буде пік спеки та як його пережити: у КМДА дали низку порад

За прогнозом синоптиків, у найближчі дні в Києві утримається надзвичайно висока температура.

Синоптики прогнозують, що дуже спекотні дні в Києві можуть тривати до 17 липня.

Так, до 14 липня в більшості регіонів максимальна температура становитиме 35-38°, а пік спеки очікується 14–17 липня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як уберегтися

Рекомендації, що допоможуть уберегтися або полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття та здоров’я:

уникайте тривалого перебування надворі;

віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин;

прикривайте тіло, щоб захистити шкіру від сонячних опіків;

наносьте сонцезахисні засоби;

одягайте головний убір, носіть сонцезахисні окуляри;

пийте багато води, прохолодних напоїв;

відмовтеся від алкоголю;

віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені;

менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів;

часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури;

у спекотний період не бажані інтенсивні фізичні навантаження і тренування.

У разі теплового удару телефонуйте за номером "103".

Тепловий удар – небезпечний стан, спричинений перегрівом тіла / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Для зменшення негативних наслідків спеки в місті:

у парках, скверах і на центральних вулицях КО "Київзеленбуд" встановлюють рамки-розпилювачі води. Наразі вже встановили 31 таку рамку. За потреби кількість локацій збільшуватиметься.

дорожники Комунальна корпорація "Київавтодор" освіжають вулиці. Насамперед поливають магістралі загальноміського і районного значення. Саме цими автошляхами рухається найбільше вантажівок.

У Києві встановлюють рамки-розпилювачі води / Фото: КМДА

Крім того, через надзвичайний рівень пожежної небезпеки лісопаркові господарства здійснюють комплекс заходів щодо недопущення займань у природних екосистемах: ліквідують стихійні звалища, встановлюють шлагбауми, облаштовують мінералізовані смуги.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! АНОМАЛЬНА СПЕКА! Синоптики попередили українців!

Нагадаємо, у Київській ОВА попередили про небезпеку теплового удару, розповіли про симптоми та першу допомогу.

Це ще була не спека! Україну пектимуть ще більші температури

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