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Коли у Києві буде пік спеки та як його пережити: у КМДА дали низку порад

Коли у Києві буде пік спеки та як його пережити: у КМДА дали низку порад

Спека у Києві / Фото: КМДА

За прогнозом синоптиків, у найближчі дні в Києві утримається надзвичайно висока температура.

Синоптики прогнозують, що дуже спекотні дні в Києві можуть тривати до 17 липня. 

Так, до 14 липня в більшості регіонів максимальна температура становитиме 35-38°, а пік спеки очікується 14–17 липня.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як уберегтися

Рекомендації, що допоможуть уберегтися або полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття та здоров’я:

  • уникайте тривалого перебування надворі;
  • віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин;
  • прикривайте тіло, щоб захистити шкіру від сонячних опіків;
  • наносьте сонцезахисні засоби;
  • одягайте головний убір, носіть сонцезахисні окуляри;
  • пийте багато води, прохолодних напоїв;
  • відмовтеся від алкоголю;
  • віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені;
  • менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів;
  • часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури;
  • у спекотний період не бажані інтенсивні фізичні навантаження і тренування.

У разі теплового удару телефонуйте за номером "103".

Тепловий удар – небезпечний стан, спричинений перегрівом тіла / © Міністерство охорони здоров’я України
Тепловий удар – небезпечний стан, спричинений перегрівом тіла / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Для зменшення негативних наслідків спеки в місті:

  • у парках, скверах і на центральних вулицях КО "Київзеленбуд" встановлюють рамки-розпилювачі води. Наразі вже встановили 31 таку рамку. За потреби кількість локацій збільшуватиметься.
  • дорожники Комунальна корпорація "Київавтодор" освіжають вулиці. Насамперед поливають магістралі загальноміського і районного значення. Саме цими автошляхами рухається найбільше вантажівок.
У Києві встановлюють рамки-розпилювачі води / Фото: КМДА / ©
У Києві встановлюють рамки-розпилювачі води / Фото: КМДА

Крім того, через надзвичайний рівень пожежної небезпеки лісопаркові господарства здійснюють комплекс заходів щодо недопущення займань у природних екосистемах: ліквідують стихійні звалища, встановлюють шлагбауми, облаштовують мінералізовані смуги.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! АНОМАЛЬНА СПЕКА! Синоптики попередили українців!

Нагадаємо, у Київській ОВА попередили про небезпеку теплового удару, розповіли про симптоми та першу допомогу.

Це ще була не спека! Україну пектимуть ще більші температури

Це ще була не спека! Україну пектимуть ще більші температури

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