Коли у Києві буде пік спеки та як його пережити: у КМДА дали низку порад

За прогнозом синоптиків, у найближчі дні в Києві утримається надзвичайно висока температура.
Синоптики прогнозують, що дуже спекотні дні в Києві можуть тривати до 17 липня.
Так, до 14 липня в більшості регіонів максимальна температура становитиме 35-38°, а пік спеки очікується 14–17 липня.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Як уберегтися
Рекомендації, що допоможуть уберегтися або полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття та здоров’я:
- уникайте тривалого перебування надворі;
- віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин;
- прикривайте тіло, щоб захистити шкіру від сонячних опіків;
- наносьте сонцезахисні засоби;
- одягайте головний убір, носіть сонцезахисні окуляри;
- пийте багато води, прохолодних напоїв;
- відмовтеся від алкоголю;
- віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені;
- менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів;
- часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури;
- у спекотний період не бажані інтенсивні фізичні навантаження і тренування.
У разі теплового удару телефонуйте за номером "103".
Для зменшення негативних наслідків спеки в місті:
- у парках, скверах і на центральних вулицях КО "Київзеленбуд" встановлюють рамки-розпилювачі води. Наразі вже встановили 31 таку рамку. За потреби кількість локацій збільшуватиметься.
- дорожники Комунальна корпорація "Київавтодор" освіжають вулиці. Насамперед поливають магістралі загальноміського і районного значення. Саме цими автошляхами рухається найбільше вантажівок.
Крім того, через надзвичайний рівень пожежної небезпеки лісопаркові господарства здійснюють комплекс заходів щодо недопущення займань у природних екосистемах: ліквідують стихійні звалища, встановлюють шлагбауми, облаштовують мінералізовані смуги.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! АНОМАЛЬНА СПЕКА! Синоптики попередили українців!
Нагадаємо, у Київській ОВА попередили про небезпеку теплового удару, розповіли про симптоми та першу допомогу.
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