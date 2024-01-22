Коли Роману Гринкевичу будуть обирати запобіжний захід: стали відомі дата та час

Сторона обвинувачення проситиме для Гринкевича-молодшого арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 500 мільйонів.

У Києві 22 січня о 19:30 повинно початися засідання Печерського районного суду. На ньому планується обрати запобіжний захід Роману Гринкевичу, який підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.

Про це в коментарі “УП” повідомила пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як зазначається, засідання повинно розпочатися о 19:30 в Печерському районному суді Києва. Сторона обвинувачення проситиме для Гринкевича-молодшого арешту з альтернативою внесення застави в розмірі 500 мільйонів.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань буде просити суддів арештувати Романа Гринкевича, підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України.

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