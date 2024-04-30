Коли планують відновити роботу "синьої" гілки метро у Києві: відповідь КМДА

У столичному метрополітені триває відновлення ділянки "Деміївська" – "Либідська". Очікується, що рух потягів буде відновлено до кінця літа 2024 року.

Про це повідомили в КМДА.

Відновлювальні роботи на синій гілці метро у Києві тривають

Розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів

Фахівці працюють як всередині тунелю, так і на зовнішньому майданчику: розроблюють котлован, видаляють зруйнований бетон та хімічно закріплюють ґрунти.

"Роботи на майданчику тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року", – наголосили у відомстві.

Як зазначалося раніше, за попередніми висновками експертів, деформація тунелю сталась через неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи.

Раніше стало відомо, що у Києві нові проблеми з метро.

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