Коли планують відновити роботу "синьої" гілки метро у Києві: відповідь КМДА

Роботи тривають цілодобово.
У столичному метрополітені триває відновлення ділянки "Деміївська" – "Либідська". Очікується, що рух потягів буде відновлено до кінця літа 2024 року.
Про це повідомили в КМДА.
Розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів
Фахівці працюють як всередині тунелю, так і на зовнішньому майданчику: розроблюють котлован, видаляють зруйнований бетон та хімічно закріплюють ґрунти.
"Роботи на майданчику тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року", – наголосили у відомстві.
Як зазначалося раніше, за попередніми висновками експертів, деформація тунелю сталась через неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи.
Раніше стало відомо, що у Києві нові проблеми з метро.
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