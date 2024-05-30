Коли очікувати метро на Виноградар: у Київській міськраді дали невтішну відповідь

Депутат Андрій Вітренко повідомив, що зараз тендер зупинений, і пояснив причину.

У бюджеті Києва грошей на будівництво метро на Виноградар немає.

Про це повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону "Єдині новини" 30 травня.

"Зараз тендер зупинений. Станом на сьогодні в бюджеті міста Києва грошей на будівництво цієї гілки метрополітену немає і їх ніхто не забюджетував, тому навіщо було оголошувати тендер. Чому було розірвано минулий договорів, чому місто втратило 130 мільйонів гривень застави за виконання минулих забов'язань – усі ці питання досліджуються зараз на тимчасовій комісії Київради з питань роботи київського метрополітену", – пояснив депутат.

Вітренко також повідомив, що найближчим часом будівництва метро на Виноградар очікувати не варто.

"Я впевнений, що дуже скоро ми істину знайдемо, але найближчим часом, як мені здається, ніякого будівництва не розпочнеться", – підсумував він.

Нагадаємо, що e Києві оголосили тендер на продовження будівництва метро на Виноградар.

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