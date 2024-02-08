Коли може запрацювати "синя" гілка метро у Києві: відповідь Кличка

Терміни та вартість виконання робіт поки що точно невідомі.

У Києві до кінця літа може запрацювати ділянка метрополітену між станціями "Деміївська"-"Либідська". Наразі триває експертиза й підготовка до робіт.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу "Київ".

У чому проблема

Як зазначають у компанії, експерти Науково-дослідної судово-експертної установи попередньо встановили причини деформації тунелю на "синій" гілці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Так, виявлені помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції.

"Остаточні висновки будуть надані після того, як ми відкриємо котлован і буде видно, де і які є проблеми", – каже мер міста Віталій Кличко.

Проєктна документація вже надана на експертизу. Вона триватиме 3-4 тижні.

"Буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт, – наголосив Кличко.

Раніше йшлося про те, що відновлення перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024.

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