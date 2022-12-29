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Коли Київ повернеться до погодинних графіків відключення світла: у YASNO потішили прогнозом

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Коли Київ повернеться до погодинних графіків відключення світла: у YASNO потішили прогнозом

Фото: Associated Press

На енергетичних об'єктах тривають ремонтні роботи.

Київ вже найближчим часом може повернутись до тих графіків відключення світла, які були до 29 грудня. 

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко. 

Коваленко пояснив, що попри вдалу роботу ППО є "прильоти" по енергетичній інфраструктурі, проте енергетики вже працюють над усуненням наслідків. 

"Тривають протипожежні та ремонтні роботи. У Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Є висока ймовірність, що днями повернемося до дообстрільного рівня", - написав Коваленко. 

Ракетні удари 29 грудня 

Російські терористи 29 грудня завдали масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 10 масована атака по українській енергетиці. 

Терористи випустили по Україні 69 ракет, з яких 54 вдалось збити. Через обстріли у деяких регіонах України відсутня електрика. 

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Дата публікації
Перегляди
23
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