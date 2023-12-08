Потрібно зовнішньо дістатися до перегінного тунелю, а це буде приблизно за 2-3 місяці, зазначив Віктор Брагінський.

У Києві із міркувань безпеки та з урахуванням поганого технічного стану тунелів рух поїздів на ділянці між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" вже зупинено. Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська". Директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів, коли чекати на висновкки про технічний стан тунелів на ділянці між станціями метро "Теремки" – "Деміївська".

Про це Брагінський сказав ефірі телеканалу "Київ 24" 8 грудня.

Начальник Київського метрополітену пояснив, що потрібно зовнішньо дістатися до перегінного тунелю, а це буде приблизно за 2-3 місяці.

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"Перший звіт (про технічний стан тунелів на ділянці між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" – ред.) буде за два тижні після отримання результатів по геології. Після чого буде тунель зверху розкритий... ми повинні ззовні добратися до тунелю і побачити, чи було генпідрядником дотримані ті норми, які були передбачені проєктом... Це буде приблизно місяця за два-три, не раніше. Тому що котлован треба зробити близько 20 метрів в довжину і в ширину більше 10 метрів, а глибина залягання – від п'яти метрів до восьми з половиною", - пояснив він.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" зачинено на час ремонту перегінного тунелю.

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